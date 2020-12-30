30 Aralık 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Ana Haber'de sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
30.12.2020
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