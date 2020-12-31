Flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, canlı yayında flaş bir Mesut Özil yorumunda bulundu. Kelleci, "Mesut gelirse Fenerbahçe için doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

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