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Fenerbahçe'de Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarın protestosuna yanıt verdi!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.10.2021
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