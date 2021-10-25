25 Ekim 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - "Bu bir dram!" Taraftar ve istifa açıklaması...
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor karşısında evinde büyük üstünlükle oynadığı maçı son dakikada kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetim istifa çağrısı geldi. Maçın sonunda taraftarın tepkisi ile karşılaşan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bir süre içeriye girmedi ve taraftarı dinledi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, taraftarın tepkisini yorumladı. Korkmaz, "Maç yönetim istifa sesleri ile bitti. Fenerbahçe taraftarı maça gel dediğinde gelen, kulüp mağazasından alışveriş yap dediğinde yapan, havaalanına gel dediğinde gelen, takımının teknik direktörüne vardır bir bildiği diye hashtag açan taraftardır. Ama böyle domine edilen bir maçtan sonra bile Fenerbahçe taraftarı yönetim istifa diye bağırdı. Bu birikimin bir sonucudur. Gerçek bir dram yaşıyor Fenerbahçe." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
25.10.2021
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