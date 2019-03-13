13 Mart 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Valbuena ve Dirar sıkıntısı
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması teknik ekibin planlarını bozdu. Takımın en formda oyuncusu Dirar'ın da sakatlıktan kurtulamaması üzerine sıkıntı yaşayan Ersun Yanal, Mehmet Topal'dan gelen iyi haberle teselli buldu.
13.03.2019
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