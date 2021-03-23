Fenerbahçe'de toplantıda ne konuşuldu? İşte flaş Erol Bulut gerçeği

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de en çok tartışılan konu olan Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe'de yönetim kurulu gerçekleşen toplantıda Erol Bulut ile devam kararı aldı." (FB spor haberleri)

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