19 Kasım 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de son durum ne? Canlı yayında açıklandı!
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Enner Valencia, Gökhan Gönül gibi isimlerden yoksun olacak olan sarı laciverlilerdeki son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...
19.11.2020
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