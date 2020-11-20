Turgay Demir: Sosa'ya oyunun liderliğini vermeden Sosa'yı anlayamazsın

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile ilgili "Sosa'ya oyunun liderliğini vermeden Sosa'yı anlayamazsın." dedi.

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