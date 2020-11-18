18 Kasım 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de son durum ne? Canlı yayında açıklandı!
Süper Lig'in en rotasyonlu kadrosuna sahip olan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Enner Valencia gibi yıldız isimlerin son durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
18.11.2020
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