Mert Nobre'den Galatasaray itirafı! Fenerbahçe'de oynarken...

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları ile birçok gol kaydeden ve son olarak Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör olarak çalışan Mert Nobre, A Spor'un sevilen programı Son Sayfa'ya konuk oldu. Mert Nobre, "Galatasaray'dan teklif gelseydi oynar mıydın?" sorusuna flaş bir yanıt verdi. Galatasaray Mert Nobre'ye teklif yaptı mı? İşte o anlar...

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