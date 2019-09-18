Ali Koç: Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yapacağız
Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
KURAL HATASI GÜNDEMİMİZDE
"Kural hatası gündemde, itirazımız da olacak. Bize verilen süre çerçevesinde incelememizi yapıyoruz. Bir tanesinde görüntü sıkıntımız oldu, yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyoruz yardımcı oldular."
BİZE GÖRE KURAL HATASI VAR
"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi açık değil. Başvurumuzu yapacağız, zaman ne gösterir göreceğiz. Başvuru yapmamak sorun olur. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, o TFF'nin kararı."
TÜRK FUTBOLUNA ALGI OPERASYONU İLE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR
"Şimdiden görüyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Türk futbolu ne yazık ki yıllardır, özellikle son yıllardır algı operasyonları üstünden yönetilmeye çalışılıyor. Biz de Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya çalışıyoruz."
ENTERESAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
Çok fazla hakem hatası yapılıyor demek için erken. Bence vahim olan kısım TFF üstünde baskı yaratmak için gereksiz polemikler yaratılıyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz."
ORTALIĞI ATEŞE ÇEVİREN ORTADA
"Kim ortalığı ateşe çeviriyor ortada. Direkt benim ya da bizim yaptığımız bir şey varsa ona sor ama biz mümkün olduğunca dışarda kalmaya çalışıyoruz."
FATİH TERİM'E ŞOK SÖZLER
"Avrupa kulüpleri neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19.05'te atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşacaksak bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir, hem futbol hem antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor?"
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