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Fenerbahçe Tarfin'in medya gününde Shane Larkin açıklamalarda bulundu!
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Fenerbahçe Tarfin'in medya gününde Shane Larkin açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Tarfin düzenlenen medya gününde 2026/2027 kadrosunu tanıttı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Shane Larkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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