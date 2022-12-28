Fenerbahçe'de o isme dikkat çeken sözler!
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan'dan dikkat çeken sözler geldi. | FB SPOR HABERLERİ
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