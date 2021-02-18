Fenerbahçe'de Mesut Özil'in performansını böyle değerlendirdi! "Şu an için..."

Spor Ajansı programına katılan A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Karagümrük maçında da görüldüğü üzere Mesut Özil'in şu an için zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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