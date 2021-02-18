18 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu! "Emre Belözoğlu..."
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde QPR'den kadrosuna kattığı Osayi-Samuel, basın toplantısı düzenledi. "Buraya gelmemde Emre Belözoğlu'nun sözleri etkili oldu" diyen Nijeryalı yıldız, "Mesut Özil'den öğreneceğim çok şey var" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.02.2021
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