Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu! "Emre Belözoğlu..."

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde QPR'den kadrosuna kattığı Osayi-Samuel, basın toplantısı düzenledi. "Buraya gelmemde Emre Belözoğlu'nun sözleri etkili oldu" diyen Nijeryalı yıldız, "Mesut Özil'den öğreneceğim çok şey var" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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