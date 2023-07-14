Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Tanzanyalı golcü kariyerine PAOK'ta devam edecek. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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