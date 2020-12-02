02 Aralık 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'un son durumu belli oldu!
Fenerbahçe, MR'ı çekilen Mauricio Lemos'ta; ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktardı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Lemos'un 3 hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
02.12.2020
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