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Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı sözler! "Transfer edilince yer yerinden oynadı ama..."

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Belgin, sarı-lacivertli takımın sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili "Transfer edilince yer yerinden oynadı ama adam ortada yok." dedi.
01.12.2020
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