Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için şartlar zorlanıyor

Fransız basını,​ Fenerbahçe'nin ​Luiz Gustavo için yaptığı teklifin ​Marsilya tarafından reddedildiğini yazdı. Brezilyalı futbolcu için ısrarcı olan sarı lacivertliler temasları sürdürüyor.