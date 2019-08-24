Erman Toroğlu: "Böyle gol yersen şampiyon olamazsın"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe geçen seneye göre daha iyi ama böyle gol yersen şampiyon olamazsın." dedi.