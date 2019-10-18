Fenerbahçe'de gündem içi transfer
Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler için harekete geçti.
Sarı lacivertli ekipte 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Teknik heyet, bu oyunculardan Hasan Ali Kaldırım, Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar ile yeniden kontrat yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi de futbolculara, görüşmelere başlamak için menajerlerini bilgilendirmeleri mesajını gönderdi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Adil Rami ve kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye yeni teklif yapılması beklenmiyor.
Sezonun sonu jübile yapması beklenen Emre Belözoğlu ile ilgili kararı ligin bitiminde verilecek.
Diz bağları koptuğu için uzun süre sonra çalışmalara başlayan kaleci Erten Ersu konusunda karar sezon sonuna bırakıldı.
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