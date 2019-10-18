18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de gündem içi transfer

Fenerbahçe yönetimi iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
18.10.2019

Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler için harekete geçti.

Sarı lacivertli ekipte 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Teknik heyet, bu oyunculardan Hasan Ali Kaldırım, Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar ile yeniden kontrat yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi de futbolculara, görüşmelere başlamak için menajerlerini bilgilendirmeleri mesajını gönderdi.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Adil Rami ve kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye yeni teklif yapılması beklenmiyor.

Sezonun sonu jübile yapması beklenen Emre Belözoğlu ile ilgili kararı ligin bitiminde verilecek.

Diz bağları koptuğu için uzun süre sonra çalışmalara başlayan kaleci Erten Ersu konusunda karar sezon sonuna bırakıldı.

Fenerbahçe'de liderlik planı Fenerbahçe'de liderlik planı 18.10.2019
Fenerbahçe'de gündem içi transfer Fenerbahçe'de gündem içi transfer 18.10.2019
Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki 17.10.2019
Avrupa'nın gözü Muriç'in üzerinde Avrupa'nın gözü Muriç'in üzerinde 17.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de sol bek arayışı Fenerbahçe'de sol bek arayışı 17.10.2019
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor 16.10.2019
Muriç hava toplarında geçit vermiyor Muriç hava toplarında geçit vermiyor 16.10.2019
Vedat Muriç soyunma odasında coştu! Vedat Muriç soyunma odasında coştu! 15.10.2019
Luiz Gustavo'dan Galatasaray yorumu Luiz Gustavo'dan Galatasaray yorumu 15.10.2019
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı 15.10.2019
Daum'dan Kruse'ye övgü Daum'dan Kruse'ye övgü 14.10.2019
Ocak'ta hedef Melnjak Ocak'ta hedef Melnjak 14.10.2019
Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi 13.10.2019
Ersun Yanal'ın kare ası Ersun Yanal'ın kare ası 13.10.2019
Jailson eleştirilere cevap verdi Jailson eleştirilere cevap verdi 12.10.2019
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi 11.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!
Diagne'den Falcao için şok sözler
Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...
Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...
Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netlik kazandı!
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör