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Fenerbahçe'de kimler gidecek?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un kalabalık mevkideki 2-3 oyuncunun yollanabileceğini söylemesinin ardından gözler bu isimlere çevrildi. Listenin ilk sıralarında Victor Moses ve Miha Zajc bulunuyor.
20.01.2020

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamaları gündemin ilk sıralarına oturdu.

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından konuşan Ali Koç, henüz transfer yapmalarının söz konusu olmadığını belirterek kalabalık mevkideki 2-3 oyuncunun yollanacağına dikkat çekti.

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli ekipte gözler gönderilebilecek isimlere döndü. Bunların arasında ilk sıralarda Victor Moses bulunuyor...

Serie A ekiplerinden Inter'in ilgilendiği Nijeryalı futbolcu, İtalyan basınında çıkan haberlerde teknik direktör Antonio Conte ile Inter'de yeniden buluşmaktan mutlu olacağını belirtmişti.

Victor Moses, Fenerbahçe formasıyla geçen sezonun 2. yarısından bu yana 23 resmi maça çıktı ve toplam 5 gol kaydetti.

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir başka isim Miha Zajc... Geçen sezonun 2. yarısında takıma katılan Sloven futbolcu bu sezon yeteri kadar şans bulamadı. Zajc için İtalya'nın Brescia takımından teklif geldiği ve sarı-lacivertli yönetimle pazarlık hallinde oldukları gelen haberler arasında.

Miha Zajc, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 15 resmi karşılaşmada oynadı ve 3 gol attı.

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