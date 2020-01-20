20 Ocak 2020, Pazartesi

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Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Trtspor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, "Avrupa'da rekabetçi olabilmemiz için mevcut sorunları çözmemiz lazım. Büyük kulüplerin müthiş kamu borçları var. Bunların da finansal borçlar mantığında yeniden yapılandırılması gerekiyor. Muhalefetin de buna destek olması lazım. Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı. Başka türlü bu iş yürümez." dedi.
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