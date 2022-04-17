Fenerbahçe'de kaç bölgeye transfer yapılmalı?
FENERBAHÇE HABERLERİ - Son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Kelleci değerlendirdi. Kelleci, "Fenerbahçe İsmail Kartal ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Artık gelecek sezon planına geçmelidir. Fenerbahçe santrfor, sol bek, sol ve sağ kanat takviyesi olamlıdır." dedi.
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