FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe kafilesi Trabzon'a indi!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için hava yoluyla Trabzon'a gitti. Sarı-lacivertlilerle ilgili son detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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