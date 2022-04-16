FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliğine flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni"
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Kanarya zorlu maçı 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'deki teknik direktör istikrarsızlığını yorumladı. Toroğlu, "Geçen sezon Erol Bulut'tan sonra Emre Belözoğlu, bu sene Vitor Pereira'dan sonra ise İsmail Kartal. Şimdi tribün İsmail Kartal diye bağırıyor ve hocanın gözleri yaşlanıyor. Bu Türk filmi gibi bir şey. Ali Koç, Fenerbahçe seyircisi ve İsmail Kartal... Tam bir şeytan üçgeni." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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