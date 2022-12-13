Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Brezilya ve Portekiz iddialarını değerlendirdi! "Adının anılması çok doğal"
2022 Dünya Kupası sonrası Brezilya ve Portekiz milli takımları için Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un adı geçiyordu. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, bu iddiaları değerlendirdi. Umurhan, "Adının anılması çok doğal. Brezilya için başka seçenekler de var. Portekiz için ise durumlar o kadar karışık ki, daha sıra gelmedi diyebiliriz. Bu senenin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalabileceğini düşünüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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