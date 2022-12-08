FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Serdar Dursun sözleri! "Formayı yırta yırta almaya çalışıyor"
A Spor yorumcusu Serhat Umurhan, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Serdar Dursun neredeyse kapının önüne konan bir oyuncu durumundaydı. Gitmesi isteniyordu. Ancak fırsatı öyle bir kullandı ki formayı yırta yırta almaya çalışıyor. Ona göre bir hücum hattı oluşturabilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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