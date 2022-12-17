FENERBHAÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için flaş yorum! "Hareketleri..."
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçına çevrildi. Mücadele öncesi ise A Spor yorumcusu Nevzat Dindar'dan flaş Jorge Jesus sözleri geldi. Dindar, "Fenerbahçe başarısız olduğunda Jesus'un bazı hareketleri göze batacak" dedi. | FB SPOR HABERLERİ
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