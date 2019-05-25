25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Eljif Elmas'ın talipleri artıyor
İtalyan basını Fenerbahçe'de forma giyen yetenekli oyuncu Eljif Elmas'ı isteyen ekipler arasına Napoli'nin de eklendiğini yazdı.
25.05.2019
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