Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Galatasaray'a flaş eleştiri! "Sürekli..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:10
İsmail Kartal'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 28 Aralık 2023 | 12:00
01:11
Usta yorumcudan süper kupa sözleri 28 Aralık 2023 | 12:00
01:28
"Psikolojik üstünlüğü kaybetti!" 27 Aralık 2023 | 12:00
01:21
"Berabere bitirmek istediler" 26 Aralık 2023 | 12:00
01:53
Djiku - Icardi pozisyonunda penaltı var mı? O isimler yorumladı! 24 Aralık 2023 | 12:00
03:55
Toroğlu yorumladı! Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı? 24 Aralık 2023 | 12:00
02:37
Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" 24 Aralık 2023 | 12:00
04:35
Toroğlu'dan Kartal ve Buruk'a flaş eleştiri! 24 Aralık 2023 | 12:00