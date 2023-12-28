Fenerbahçe'de İsmail Kartal A Spor'a konuştu! "Yılı kupayla kapatmak istiyoruz!"
Son dakika spor haberi: Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... (FB spor haberi)
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