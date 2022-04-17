Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı!
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin üst üste aldığı başarılı sonuçları A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe'de önceden 5-6 değişiklik oluyordu. İsmail Kartal'ın farkı ise sürekliliği olan iskelet kadroya kurdu." dedi.
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