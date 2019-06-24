24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de gözler UEFA kararında
Fenerbahçe'de gözler UEFA'dan çıkacak karara çevirildi. UEFA Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda yaptırım için üst kurula sevk edilen Fenerbahçe'de, UEFA'da çıkacak kritik karar için artık geri sayıma geçildi.
24.06.2019
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