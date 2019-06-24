24 Haziran 2019, Pazartesi
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Emre Bol: "Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında sorun yoktur"
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına konuk olarak katılan tecrübeli yorumcu Emre Bol, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında herhangi bir problem olmadığını, iki camianın dost olduğunu belirtti ve "Buradan hem Fenerbahçelilere hem Trabzonsporlulara sesleniyorum. İki kulüp, iki camia esasında birbirine o kadar benzeyen camialar ki... Ama birileri bu iki camianın arasına nifak sokmayı başarıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirini yerken atı alan Üsküdar'ı geçiyor" şeklinde konuştu.
24.06.2019
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