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Fenerbahçe'den Sturridge hamlesi | Video haber

Max Kruse transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin ikinci golcü adayının Danİel Sturrİdge olduğu iddia edildi.
23.06.2019

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