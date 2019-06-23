23 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Sturridge hamlesi | Video haber
Max Kruse transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin ikinci golcü adayının Danİel Sturrİdge olduğu iddia edildi.
23.06.2019
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