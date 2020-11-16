16 Kasım 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de gençlere fırsat doğdu
Fenerbahçe'de sakat ve milli oyuncuların yokluğunda genç oyunculara şans doğdu. Teknik direktör Erol Bulut, özellikle 5 oyuncuyla yakından ilgileniyor. Orta sahada görev yapan Eyüp Akcan ve Fatih Şanlıtürk, sağ bek Serhat Ahmetoğlu, sol bek Mikael Askarov ve forvet Gülhan Üreyen, Bulut'un milli arada özel olarak ilgilendiği isimler.
16.11.2020
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