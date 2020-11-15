15 Kasım 2020, Pazar
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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı
Milli arada Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir diğer Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynadı. Mücadelenin 60. dakikasında Jimmy Durmaz ile karşı karşıya kalan kaleci Harun Tekin, Durmaz'ın krampon darbesiyle beraber sağ elmacık kemiği kırıldı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
15.11.2020
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