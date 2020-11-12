Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi! Lemos, Sosa ve Samatta...

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 9. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci özel program dahilinde çalışırken, grip olan Mauricio Lemos idmanda yer almadı.

ABONE OL