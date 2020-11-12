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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Dorukhan Toköz'ün anlaştığı takımı duyurdu

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine aldığı Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu. Özcan, "Dorukhan Toköz yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştı." dedi.
12.11.2020
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