Turgay Demir: Pelkas'tan tavuk kanadı bile olmaz

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas ile ilgili "Pelkas'tan kanat olmaz, tavuk kanadı bile olmaz. bildiğin 10 numara bu adam." dedi.

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