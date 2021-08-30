Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ahmet Selim Kul: Sinan Gümüş Alanyaspor ile görüşüyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün son durumu hakkındaki bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Sinan Gümüş için Alanyaspor ile görüşmelere başlandı ve transferin kısa süre için açıklanması bekleniyor. " dedi. (FB spor haberleri)

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