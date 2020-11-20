20 Kasım 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de fikstür isyanı
Süper Lig'de milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe, cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, milli takıma çok sayıda oyuncu verdikleri için bu maça birlikte sadece 2 antrenman yaparak çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, bu sezon yaşanan 3 milli ara dönüşünde de erken oynayan takım olmaları nedeniyle şikayetçi.
20.11.2020
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