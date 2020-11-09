09 Kasım 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu futbolcularla konuştu
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek bu sezon ilk kez mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, futbolculardan ileriye bakmalarını istedi.
09.11.2020
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