Fenerbahçe'de seri de bitti liderlik de gitti

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Jevtovic ve Kravets'in gollerine engel olamayan sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 17 puanda kalan Fenerbahçe, zirveyi averajla Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

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