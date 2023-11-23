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Fenerbahçe'de Edin Dzeko yıldız golcüleri solladı!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla büyük katkı sağlayan Edin Dzeko, Avrupa'daki birçok yıldızı da performans başarısıyla geride bıraktı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

23 Kasım 2023 | 08:38
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