Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Henüz bir şey başarmadık!
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, milli araya Avrupa'da ve ligde lider girseler de, henüz bir şey başarmadıklarını dile getirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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