14 Ağustos 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de corona virüsü şoku

Fenerbahçe, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
14.08.2020
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