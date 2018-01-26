27 Ocak 2018, Cumartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yellow Friday' etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Burada gelen bir soru üzerine Cengiz, yapılan ödemelerin 4 ay geriden geldiğini söyledi..
26.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Şenol Güneş: Talisca dünya çapında oyuncu olabilir
- Erman Toroğlu: Beşiktaş iyi değil
- Alp Pehlivan: Uzun zamandır böyle bir Quaresma görmedim
- Valbuena mı Alper Potuk mu?
- Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"
- Şenol Güneş: Talisca dünya çapında oyuncu olabilir
- Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"
- "İnşallah bu hafta Beşiktaşımız için hayırlı olacak"
- "İnşallah bu hafta Beşiktaşımız için hayırlı olacak"