Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yellow Friday' etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Burada gelen bir soru üzerine Cengiz, yapılan ödemelerin 4 ay geriden geldiğini söyledi..