Fenerbahçe'de corona virüsü önlemleri artırıldı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin oynandığı günden bu yana çıkan Covid-19 vakaları can sıkıyor. Futbolculardan 5, teknik heyetten 2 isimde corona virüsü çıkmasının ardından bulaş zincirini ancak kırabilen sarı-lacivertliler, konuyla ilgili birçok önlem aldı.

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